Star Wars Squadrons, modifiche per i requisiti PC: minimi e raccomandati, anche per VR

A breve distanza dalla pubblicazione del primo trailer di Star Wars Squadrons, i vertici di Electronic Arts avevano provveduto a confermare il supporto del titolo al gioco in Realtà Virtuale.

Contestualmente, il team di sviluppo aveva inoltre offerto le prime informazioni legate ai requisiti tecnici per la versione PC di Star Wars Squadrons, espressi in tre differenti categorie, a seconda della volontà o meno del giocatore di sfruttare le funzionalità VR. Ora, tuttavia, EA ha comunicato alcune variazioni rispetto a quanto originariamente presentato. Sono stati dunque pubblicati nuovi requisiti PC per Star Wars Squadrons, che includono principalmente variazioni in termini di CPU e spazio libero in memoria. Di seguito, vi riportiamo i nuovi dati:

Requisiti Minimi (Non VR)

OS: Windows 10

Processor (AMD): Ryzen 3 1300X

Processor (Intel): Intel i5 6600k

Memory: 8GB

Graphics Card (AMD): Radeon HD 7850 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): GeForce GTX 660 or Equivalent

DirectX: 11.1

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 Kbps or faster Internet connection

Hard Drive Space: 40GB

Requisiti Raccomandati (Non VR) / Requisiti Minimi (VR)

OS: Windows 10 64-bit

Processor (AMD): Ryzen 7 2700X

Processor (Intel): Intel i7-7700

Memory: 16GB

Graphics Card (AMD): Radeon RX 480 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): GeForce GTX 1060 or Equivalent

DirectX: 11.1

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 Kbps or faster Internet connection

Hard Drive Space: 40GB

Requisiti Raccomandati (VR)

OS: Windows 10 64-bit

Processor (AMD): Ryzen 7 2700X

Processor (Intel): Intel i7-7700

Memory: 16GB

Graphics Card (AMD): Radeon RX 570 or Equivalent

Graphics Card (Nvidia): GeForce GTX 1070 or Equivalent

DirectX: 11.1

Multiplayer Online Connection Requirements: 512 Kbps or faster Internet connection

Hard Drive Space: 40GB

In chiusura, ricordiamo che Star Wars Squadrons sfreccerà sul mercato videoludico a partire dal prossimo