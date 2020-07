Star Wars Squadrons non avrà DLC e microtransazioni, non uscirà su PS5 e Xbox Series X

La redazione del sito francese JeuxVideo ha avuto modo di provare Star Wars Squadrons e proprio da questa occasione emergono nuove informazioni sul supporto post lancio e sulla compatibilità con le console di nuova generazione in arrivo a fine anno.

Star Wars Squadrons sarà "un gioco completo sin dal day one", totalmente privo di DLC ed espansioni, EA Motive non ha pianificato alcun supporto post lancio e non sono dunque previsti nuovi contenuti. Assenti anche le microtransazioni, non ci saranno quindi oggetti estetici o boost prestazionali da acquistare con valuta virtuale o denaro reale.

Una nota anche sul supporto a PlayStation 5 e Xbox Series X, ufficialmente il gioco non uscirà sulle console di nuova generazione ma lo studio specifica che Star Wars Squadrons sarà pienamente compatibile con le prossime piattaforme Sony e Microsoft.

Star Wars Squadrons esce il 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, compatibile anche con la Realtà Virtuale (visori PC e PlayStation VR), il gioco è disponibile in preordine in formato digitale e fisico al prezzo ridotto di 39,99 euro. Un progetto fortemente orientato al multiplayer che punta a chiudere la generazione dei giochi di Star Wars per le piattaforme di attuale generazione in attesa che la saga debutti su Next-Gen.