Star Wars Squadrons, ma non solo: EA Motive al lavoro su altri giochi misteriosi

Il team di Star Wars: Squadrons si è conquistato l'approvazione di pubblico e critica grazie alla sua avventura ambientata nella Galassia Lontana Lontana.

Primo titolo interamente sviluppato da EA Motive, la produzione dedicata ad aspiranti piloti al servizio della Nuova Repubblica e dell'Impero è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con tanto di supporto a diversi dispositivi per la Realtà Virtuale. Il titolo, tuttavia, non è stato l'unico progetto ad assorbire le energie della software house in tempi recenti.

A renderlo noto è Patrick Klaus, General Manager del team di Electronic Arts, tramite un messaggio pubblicato sul portale ufficiale di Motive. Nel ringraziare la community per l'accoglienza riservata a Star Wars: Squadrons, il dirigente ha infatti confermato che la software house sta lavorando a pieno regime, puntando a rendere l'innovazione un elemento centrale della propria attività. In cantiere per il team ci sono "diversi progetti non annunciati". Sulla natura di questi ultimi, purtroppo, Patrick Klaus non si è sbottonato ulteriormente, lasciando che le sue affermazioni restassero avvolte nel mistero. Su cosa vorreste vedere cimentarsi i professionisti di casa EA Motive?



In attesa di saperne di più, gli appassionati in cerca di furiose battaglie nello spazio profondo possono trovare supporto nella nostra guida a Star Wars: Squadrons, con tutte le indicazioni per servire al meglio la causa dell'Impero o della Nuova Repubblica.