Star Wars Squadrons: nuova mappa e miglioramenti per Xbox Series X e PS5 nell'ultima patch

Electronics Arts ha pubblicato la patch note completa per l'ultimo aggiornamento di Star Wars: Squadrons che porta in dote una mappa nuova di zecca nonché il miglioramenti next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Con l'ultimo aggiornamento, attualmente disponibile, il simulatore spaziale di Star Wars si arricchisce con una mappa inedita, che prende il nome di Porto Fostar, e che si ispira al prologo della campagna principale di Squadrons. La mappa è giocabile nella modalità Duelli Spaziali e in quella Battaglie Flotta con un'arena che offre grandi spazi aperti e una zona più angusta nei pressi di una stazione spaziale. Sebbene Star Wars Squadrons non sia disponibile in versione next-gen, la nuova patch implementa una serie di miglioramenti che faranno la gioia dei possessori di Xbox Series X/S e PlayStation 5, sbloccando la modalità 120 fps fino a 4K su Xbox Series X, una migliore resa della qualità su PS5 e il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile per i TV e i monitor compatibili. Trovate la lista completa dei miglioramenti a questo link.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Wars: Squadrons è già disponibile per PC, PS4 e Xbox One e funziona in retrocompatibilità su Xbox Series X e PlayStation 5.