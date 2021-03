Star Wars Squadrons è la nuova offerta del giorno su Amazon.it

Star Wars Squadrons per PlayStation 4 è la nuova offerta del giorno su Amazon.it, il gioco Electronic Arts viene proposto al prezzo di 19.90 euro invece di 39.99 euro, con un risparmio pari a 20.09 euro (-50%) sul prezzo di listino.

Star Wars Squadrons ti regala un'esperienza di gioco completa, in cui potrai ottenere ricompense fin da subito. Domina la galassia con il tuo caccia in Star Wars Squadrons e scopri una esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Personalizza il tuo caccia stellare e scegli la composizione della squadriglia in base ai diversi stili di gioco per non lasciare scampo al nemico Diventa un pilota provetto in una emozionante campagna per giocatore singolo di Star Wars ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi.

Potete comprare Star Wars Squadrons a 19.90 euro su Amazon.it, l'offerta è valida solo per oggi e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Sconto attivo esclusivamente sulla versione per PlayStation 4, compatibile con PlayStation VR e PlayStation 5.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Squadrons, progetto multiplayer ambientato nella galassia di Guerre Stellari, con supporto per la Realtà Virtuale. Siete pronti per diventare piloti di caccia e viaggiare nello spazio profondo?