Star Wars Squadrons: nuove navi e multiplayer personalizzato nell'ultimo aggiornamento

EA Motive ha pubblicato il nuovo aggiornamento per Star Wars: Squadrons per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S che aggiunge due nuove navi, introduce i match personalizzati e risolvere una lunga lista di bug.

Con l'aggiornamento 4.0 appena pubblicato il simulatore spaziale a tema Star Wars si arricchisce di due nuove navi tutte da pilotare: il bombardiere B-Wing della Nuova Repubblica e il caccia stellare TIE Defender dell'Impero. I velivoli potranno utilizzare tutte le componenti collezionate per le rispettive classi ma aggiungono delle interessanti abilità uniche. Il B-Wing è dotato di un giroscopio e ali direzionabili mentre il TIE Defender offre una schermatura migliorata.

L'update introduce poi le partite personalizzate per il multiplayer online: i giocatori potranno organizzare le proprie partite selezionando una delle mappe disponibili e applicando i modificatori a piacere. La modalità implementa poi uno speciale browser con il quale trovare le partite di altri giocatori.

L'aggiornamento arriva ad appena due settimane dall'ultimo update che ha introdotto una serie di miglioramenti per Xbox Series X e PlayStation 5. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che trovate la recensione di Star Wars: Squadrons sulle pagine di Everyeye.