Star Wars Squadrons: nuovi artwork sui caccia TIE e X-Wing

Attraverso le pagine dei propri canali social principali, Electronic Arts alimenta le attese degli appassionati per l'annuncio di Star Wars Squadrons pubblicando due artwork sui caccia TIE e X-Wing.

Dopo le anticipazioni del sito Xbox su Star Wars Squadrons e la conferma delle alte sfere di EA dello sviluppo di questo progetto, il colosso videoludico americano si prepara allo show digitale previsto per le ore 17:00 di oggi, lunedì 15 giugno, mostrando degli artwork sui piloti dell'Alleanza Ribelle e dell'Impero Galattico.

Ad accompagnare i bozzetti sui caccia TIE e X-Wing troviamo le frasi "Voi siete la Forza dell'Impero" e "Ricordate perchè voliamo", suggerendo così all'utenza di prepararsi a interpretare una delle due fazioni in lotta per ristabilire l'equilibrio della Forza nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

Secondo quanto emerso nelle voci di corridoio circolate in rete in questi mesi, dietro a Star Wars Squadrons dovrebbe celarsi Project Maverick, ovvero il videogioco segreto di EA Motive, la casa di sviluppo canadese fondata da Jade Raymond (che poi ha abbandonato per dare inizio a una nuova fase della propria carriera professionale presso gli Stadia Games and Entertainment di Google).