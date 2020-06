Star Wars Squadrons: nuovi dettagli su personalizzazione e tipologie di caccia pilotabili

A margine della pubblicazione del video gameplay di Star Wars Squadrons all'evento EA Play Live, gli autori di EA Motive descrivono il profondo sistema di personalizzazione che ritroveremo nel titolo e illustrano le diverse tipologie di caccia pilotabili in questo ambizioso sparatutto dogfight.

Nel primo diario di sviluppo della serie "Pilot Briefing", la software house canadese ha snocciolato tutta una serie di informazioni sul sistema deputato all'evoluzione e alla customizzazione dei caccia. Gli autori di EA Motive spiegano che nel corso del gioco saremo in grado di sbloccare tantissime componenti per le navi spaziali, in modo tale da poter creare il proprio velivolo dei sogni.

Ogni starfighter potrà essere equipaggiato in modo univoco, con personalizzazioni specifiche per ciascun caccia e parti originali da sfoggiare in battaglia sia nella storia singleplayer che nelle modalità multiplayer di Star Wars Squadrons. Gli slot per la modifica delle componenti dei caccia saranno suddivisi in sei categorie che comprenderanno le Armi Primarie, i Sistemi Ausiliari, le Contromisure tattiche, lo Scafo, lo Scudo e i Motori.

Per quanto riguarda invece il numero e la tipologia di velivoli pilotabili, la sussidiaria di Electronic Arts conferma la presenza al lancio di otto caccia stellari suddivisi equamente tra Reppubblica e Impero, tutti con i propri oggetti cosmetici e potenziamenti da sbloccare progredendo nell'avventura o nelle sfide in rete.

Star Wars Squadrons: Caccia disponibili

T-65B X-wing starfighter

BTL-A4 Y-wing assault starfighter/bomber

RZ-1 A-wing interceptor

UT-60D U-wing starfighter/support craft

TIE/ln starfighter (“TIE fighter”)

TIE/sa bomber (“TIE bomber”)

TIE/IN interceptor (“TIE interceptor”)

TIE/rp reaper attack lander (“TIE reaper”)

A chi ci segue, ricordiamo infine che Star Wars Squadrons sarà disponibile a partire dal 2 ottobre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro articolo di approfondimento che vi porta nell'abitacolo dei caccia di Star Wars Squadrons.