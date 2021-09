Star Wars Squadrons: ora in offerta su Amazon a soli 9,99 euro per PS4

Star Wars: Squadrons è un videogioco di combattimento spaziale, ambientato cronologicamente dopo Il ritorno dello Jedi, sviluppato da Motive Studios famosa per Star Wars: Battlefront II, uscito il 2 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Nel gioco prenderemo il controllo di navicelle appartenenti all'Impero Galattico o alla Nuova Repubblica, utilizzando le diverse armi, scudi e motori per sconfiggere gli avversari in combattimento, ottenendo esperienza per sbloccare nuove armi, scudi, power up e abbellimenti per le astronavi e piloti. Il titolo è interamente giocabile in realtà virtuale sia su PC che sulle console di Sony, in queste ultime utilizzando il PlayStation VR.

Il gioco è in offerta all'incredibile prezzo di 9,99 euro per PlayStation 4, con lo sconto del 75% dal prezzo di listino di 39,99 euro, le versioni per Xbox One e PC sono in offerta a 19,99 euro.

Di seguito i link alle offerte:

Se siete possessori di una console Microsoft, vi ricordiamo che il gioco fa parte del ricco catalogo Xbox Game Pass (che comprende centinaia di titoli), è quindi giocabile senza nessuna spesa se siete abbonati il servizio. Se non siete ancora abbonati o desiderate prolungarne la sua scadenza, su Amazon sono in vendita su con disponibilità immediata gli abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e Xbox Live.