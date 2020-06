Star Wars Squadrons: i piloti Ribelli e Imperiali combattono nel trailer di annuncio

Come promesso, i vertici di Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di annuncio ufficiale di Star Wars Squadrons, il nuovo videogioco dedicato alla pericolosa vita dei piloti Ribelli e Imperiali della saga di Guerre Stellari.

Il perno attorno al quale graviterà l'esperienza di gioco di Star Wars Squadrons sarà perciò l'eterna battaglia inscenata nello spazio e sui cieli digitali della saga di Guerre Stellari dai coraggiosi piloti degli X-Wing dell'Alleanza Ribelle e dai freddi soldati dell'Impero Galattico al comando dei caccia TIE. Gli artwork che hanno preceduto la pubblicazione del video di annuncio, d'altronde, hanno mostrato proprio i caccia TIE e X-Wing, con la key art che ha svelato la presenza nel titolo delle diverse varianti delle astronavi pilotabili dai fan vecchi e nuovi.

L'impalcatura su cui andrà a poggiarsi l'offerta ludica di Squadrons trarrà spunto dalle opere dell'iconica serie ideata da George Lucas per alimentare l'immaginazione degli utenti con una serie di sfide da affrontare all'interno di uno scenario in perenne mutamento, merito di un comparto grafico di prim'ordine, di una componente singleplayer che gli sviluppatori descrivono come "estremamente emozionante" e di intense battaglie multiplayer 5 contro 5.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al Reveal Trailer di Star Wars Squadrons, non prima però di informarvi che il nuovo sparatutto sci-fi firmato EA Motive sarà disponibile dal 2 ottobre 2020, nella triplice versione destinata all'utenza PC, PlayStation 4 (con supporto a PS VR) e Xbox One.