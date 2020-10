Star Wars Squadrons: schivare un missile in arrivo e usare le contromisure

Per sopravvivere durante gli scontri tra caccia stellari in Star Wars Squadrons è fondamentale sapere come proteggersi dai missili, armi letali che possono compromettere seriamente l'integrità del vostro scafo. Vediamo insieme come schivarli e come usare le contromisure per evitare gli agganciamenti.

Meglio prevenire che curare, si dice. Se si tratta di evitare un missile nemico in Star Wars Squadrons, la prevenzione consiste nell'utilizzo delle manovre giuste. Infatti, per lanciare un missile contro di voi il nemico dovrà prima agganciarvi. Un segnale acustico vi farà rendere conto della minaccia, a questo punto dovrete fare il possibile per disorientare il sistema di puntamento del caccia avversario effettuando manovre e virate improvvise, sfruttando la massimo gli ostacoli fluttuanti nello spazio. Se riuscirete a porre tra la vostra nave e quella del nemico un ostacolo (un asteroide, un rottame o anche un'altra nave) interromperete il puntamento, impedendo di sparare il missile. Il tempo di agganciamento può anche essere rallentato grazie ad alcuni upgrade della nave, come lo scudo di disturbo o lo scafo ammortizzatore.

Nel caso in cui le manovre evasive non fossero sufficienti, non vi resterà altro da fare che tentare di schivare il proiettile teleguidato in arrivo. Continuate a effettuare virate strette, possibilmente tra ostacoli che il missile potrebbe colpire. Un suggerimento utile potrebbe essere quello di diminuire la velocità in modo da aumentare la manovrabilità del caccia. Potreste anche tentare di seminare il missile usando il turbo, derapando e attivando nuovamente il turbo per cambiare bruscamente direzione attorno a un ostacolo e salvarvi la pelle. Se non sapete come effettuare questa manovra, date una lettura a questa mini-guida sull'utilizzo di turbo e derapate.

Se vi trovate in una situazione sfavorevole all'utilizzo delle suddette manovre, l'unica possibilità di scampo sarà offerta dalle contromisure. Ci sono 4 contromisure e hanno tutte la funzione di impedire al missile di colpirvi, facendolo detonare lontano dal vostro scafo. La chiave sta nell'attivarle al momento giusto, ovvero quando il proiettile si trova entro il loro raggio d'azione. Se non l'avete già fatto, date un'occhiata alla nostra mini-guida su come giocare con gli amici in Star Wars Squadrons.