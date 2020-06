Star Wars Squadrons: svelati i bonus per i preordini dell'FPS dogfight

In attesa di ammirare le prime scene di gameplay di Star Wars Squadrons all'evento EA Play Live del 18 giugno, Electronic Arts annuncia l'apertura dei preordini del nuovo sparatutto dogfight di EA Motive e illustra tutti i bonus previsti per chi deciderà di prenotare il titolo su PC, PS4 e Xbox One.

In base alle indicazioni offerte dal sito ufficiale del colosso videoludico statunitense, il preordine di Star Wars Squadrons darà modo agli appassionati di ottenere diversi oggetti estetici per customizzare l'aspetto dei caccia e dei piloti, sia per quanto riguarda la fazione dell'Impero Galattico che per quella della Nuova Repubblica.

Eccovi allora la lista completa dei bonus previsti per chi prenoterà Squadrons:

Tuta da pilota Recluta della Nuova Repubblica (epica)

Tuta da pilota Asso dell'Impero (epica)

Skin caccia stellare Recluta della Nuova Repubblica (rare)

Skin caccia stellare Asso dell'Impero (rare)

Decalcomania Recluta della Nuova Repubblica (comune)

Decalcomania Asso dell'Impero (comune)

I bonus previsti saranno disponibili con un DLC gratuito scaricabile al lancio di Star Wars Squadrons, previsto per il 2 ottobre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate tutte le informazioni su Star Wars Squadrons tra gameplay, contenuti, storia e online. Per quanto riguarda i contenuti delle edizioni speciali e da collezione, con ogni probabilità ne sapremo di più in occasione dell'EA Play Live previsto per le ore 01:00 italiane di giovedì 18 giugno.