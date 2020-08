Star Wars Squadrons tornerà a mostrarsi durante la Gamescom

Geoff Keighley ha annunciato su Twitter che giovedì 27 agosto durante la Gamescom Opening Night Live i giocatori potranno avere un nuovo assaggio di Star Wars Squadrons, il prossimo gioco di Guerre Stellari in arrivo a novembre.

Non è chiaro cosa vedremo in questa occasione, se un nuovo trailer o magari una sequenza di gameplay, Keighley non ha specificato nulla e il publisher non si è esposto, limitandosi a ricondividere il messaggio invitando tutti a sintonizzarsi durante l'evento. Giovedì 27 agosto seguiremo la Gamescom Opening Night Live su Twitch con una maratona che inizierà alle 18:00 e proseguirà per tutta la serata. Commenteremo il pre show, l'evento e vi intratterremo con un ricco post show per discutere insieme delle novità annunciate.

Geoff Keighley ha promesso ben 38 annunci da parte di 18 diversi publisher, chiaramente il numero non è riferito solamente ai nuovi giochi ma anche ad update di prodotti già noti, tra questi sappiamo con certezza che vedremo un nuovo Story Trailer di Mafia Definitive Edition. Appuntamento quindi a giovedì pomeriggio/sera per scoprire tutte le novità in arrivo dalla Gamescom 2020, edizione 100% digitale a causa dell'epidemia Coronavirus che rende difficile organizzare spostamenti ed eventi fisici di questa portata.