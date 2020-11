Star Wars Squadrons: la versione digitale supera il milione di copie vendute

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati sul celebre portale SuperData i dati di vendita del mese di ottobre 2020, i quali evidenziano gli ottimi risultati di Star Wars: Squadrons per quello che riguarda la sua edizione digitale.

Sembra infatti che nel primo mese di permanenza sul mercato la versione digitale del gioco a base di navicelle spaziali targato EA Motive Studios abbia venduto circa 1,1 milioni di copie. A favorire il successo del gioco in termini di vendite ha quasi sicuramente contribuito anche il prezzo, ridotto rispetto a quello di altri prodotti arrivati di recente nei negozi. Purtroppo la vendita del gioco a prezzo non pieno ha avuto un'influenza anche sui ricavi, che sono minori rispetto ad altri giochi a tema Star Wars come Jedi Fallen Order, che ha tra l'altro venduto più di 2 milioni di copie nel primo mese dal debutto. Ad acuire la differenza con altri giochi in termini di guadagni è anche la totale assenza di contenuti aggiuntivi quali microtransazioni o espansioni a pagamento, che ha di fatto castrato i possibili guadagni rispetto a giochi come Star Wars Battlefront 2.

Sapevate che entro la fine dell'anno sono in arrivo delle novità per Star Wars: Squadrons? Pare inoltre che EA Motive sia al lavoro su un progetto non legato a Star Wars.