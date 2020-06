Star Wars Squadrons, solo visuale in prima persona: massima immersione per i piloti

Da ogni angolo della Galassia Lontana Lontana, i videogiocatori sono stati invitati da Electronic Arts a rispondere alla chiamata dell'Impero o dell'Alleanza Ribelle.

Entrambe le storiche ed iconiche fazioni dell'universo di Guerre Stellari sono infatti alla ricerca di nuovi piloti per una guerra da combattere tra gli spettacolari panorami dello spazio profondo. In Star Wars: Squadrons, gli appassionati potranno salire a bordo dei temibili caccia imperiali TIE, così come sugli agili e versatili X-Wing della Ribellione. Con un'offerta che prevede sia un comparto multiplayer sia una cuna componente single player, il gioco è in dirittura d'arrivo su console e PC.

In seguito al reveal di Star Wars: Squadrons, il Creative Director del gioco, Ian Frazier, ha specificato che il titolo offrirà esclusivamente una visuale in prima persona: non sarà dunque possibile passare alla terza persona in nessuna circostanza. Per garantire una maggiore immersività, inoltre, il team di EA Motive ha scelto di rendere disponibile la possibilità di disattivare completamente l'HUD, così da poter osservare l'intera Galassia dalla migliore delle prosepettive.



Oltre ad aver confermato l'assenza di microtransazioni da Star Wars: Squadrons, è già stato ufficializzato da EA che il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 2 ottobre 2020.