Star Wars: il successo di Battlefront spinge EA a creare nuovi giochi su licenza

Nonostante le critiche ricevute al lancio per via delle onnipresenti microtransazioni, Star Wars Battlefront 2 è stato un successo e il supporto continuo del team di sviluppo, che ha risolto numerosi dei problemi che affliggevano il gioco, non hanno fatto altro che contribuire alle vendite.

A questo proposito, pare che i due Battlefront targati EA Dice abbiano venduto più di 35 milioni di copie che, accompagnate dal successo di tutti gli altri titoli legati al brand Disney come i titoli mobile e il più recente Jedi Fallen Order, hanno spinto Electronic Arts ad investire di più sui titoli a tema Star Wars.

A dichiararlo è stato Andrew Wilson, CEO di EA, nel corso di una diretta streaming in compagnia degli investitori:

"Abbiamo uno straordinario rapporto con Dinsey e con Lucas. Questa relazione dura da molti anni e risale ai tempi di Star Wars The Old Republic, pubblicato nel 2011. Abbiamo avuto successo con gli sparatutto in prima persona, con i giochi di ruolo, gli action adventure, gli MMORPG e i titoli mobile. Sono sicuro che anche Squadrons andrà altrettanto bene. La nostra partnership in futuro verrà sfruttata ancora di più."

Insomma, possiamo dare quasi per scontato che dopo Star Wars Squadrons assisteremo anche all'arrivo di un seguito dell'action targato Respawn Entertainment e di un terzo capitolo di Battlefront, magari in arrivo dopo il tanto chiacchierato Battlefield 6.