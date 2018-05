Star Wars e Super Mario in un musou? Il presidente di Koei-Tecmo ci sta pensando

I musou sono un marchio di fabbrica di Koei-Tecmo, non solo grazie alla serie Dynasty Warriors ma anche per merito dei numerosi spin-off a tema come Fire Emblem Warriors o Hyrule Warriors, quest'ultimo in arrivo oggi su Nintendo Switch.

In una recente intervista, il presidente del publisher giapponese ha dichairato di avere un sogno, ovvero realizzare giochi musou anche per Super Mario e Star Wars. Nel caso di Guerre Stellari, Hisashi Koinuma fa sapere che "l'universo di Star Wars si adatterebbe bene al genere, inoltre ho sempre sognato di lavorare su questo franchise, in un modo o nell'altro."

Per quanto riguarda Super Mario, anche in questo caso il presidente ammette di essere fan del personaggio e di aver pensato non solo ad un musou ambientato nel Regno dei Funghi ma anche ad un crossover con giochi strategici come Nobunaga's Ambition.

Al momento, ribadiamo come si tratti di semplici fantasie, desideri del CEO di Koei-Tecmo e niente più, non aspettatevi dunque uno Star Wars Warriors o un Super Mario Warriors.