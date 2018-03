Star Wars, Supergirl, Black Lightning e Riverdale. Le Top news di ieri in Serie TV

Mentre i serial targati The CW disi preparano ad accogliere nuovi supereroi e altrettanti antagonisti, il creatore diha distrutto i sogni dei fan, i quali speravano di assistere al ritorno di un personaggio il cui destino era ancora incerto.

The Walking Dead fa luce sulle sorti di un personaggio

Erano invero in molti a sperare che The Walking Dead riaccogliesse Andre, il figlioletto di Michonne apparso in una piccola sequenza della quarta stagione, ma lo stesso creatore della serie TV, nonché disegnatore del fumetto originale, Robert Kirkman, ha confermato che il personaggio è morto durante un attacco degli zombie.

Agents of S.H.I.E.L.D. affronterà il patto tra Coulson e Ghost Rider

Nelle ultime settimane si è molto parlato del centesimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., una puntata che promette di riportare su piccolo schermo anche Ghost Rider, che tuttavia non sarà interpretato dall’attore titolare Robbie Reyes. Nonostante l’assenza dell’interprete, l’episodio rivelerà finalmente il patto che lo spirito ha stretto tempo addietro con l’Agente Phil Coulson (Clark Gregg): un segreto che scuoterà profondamente l’intero team.

Supergirl e la seconda Worldkiller

Lo show dedicato all’Ultima Figlia di Krypton sarà anche in pausa, ma quando Supergirl tornerà su The CW, il prossimo 16 aprile, dovrà fare i conti con ben due Worldkiller. Dopo i fatti dello scorso episodio, Julia ha infatti abbracciato il proprio lato oscuro, divenendo la supercriminale nota come Purity. Di conseguenza, una foto emersa in rete nella giornata di ieri ci ha permesso di ammirare in anticipo il suo nuovo costume da Worldkiller.

The Flash passa il testimone ad un'altra velocista

Negli anni, il protagonista di The Flash ha perso almeno in un paio di occasioni i propri poteri, seppur provvisoriamente, ma sembra che ve ne sarà una terza. Il trailer del prossimo episodio dello show rivela infatti che l’incontro col nuovo metaumano Melting Pot trasferirà tutti i superpoteri di Barry Allen alla consorte Iris West, facendo di lei la nuova supereroina di Central City. Riuscirà la signora Allen a dimostrarsi all'altezza del difficile compito?

Black Lightning in rotta di collisione

Dopo essere stato accusato dell’omicidio di Lady Eve (Jill Scott), Jefferson Pierce (Cress Williams) deve collaborare con la figlia Anissa (Nafessa Williams) per trovare informazioni utili a ripulire il buon nome del suo alter-ego Black Lightning. Il promo della puntata intitolata "Revelations” anticipa inoltre che il supereroe dovrà fare i conti un criminale apparentemente tornato nel mondo dei vivi, mentre il sarto Peter Gambi (James Remar) sembra trovarsi in una situazione precaria.

La nuova serie in live-action su Star Wars ha finalmente un produttore

Come emerso qualche mese fa, Walt Disney Pictures ha dato il via libera ufficiale ad una nuova serie televisiva dedicata a Star Wars. Ancora senza titolo, il serial in live-action sarà scritto e prodotto interamente Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2, Avengers), la quale ha confessato di non riuscire ancora a credere di essere stato ingaggiato per scrivere delle storie ambientate nell’universo di Star Wars.

Riverdale torna con nuovi pericoli per il quartetto protagonista

Tornato recentemente sul network The CW, Riverdale continua ad esplorare i tesi rapporti fra la protagonista Betty Cooper (Lili Reinhart) ed il fratellastro Chic (Hart Denton), che sembra non gradire la presenza in casa della sorella Polly e dei suoi bambini. Il trailer dell’episodio che andrà in onda la prossima settimana, intanto, promette nuovi pericoli, sia per la famiglia Cooper che per gli altri abitanti della cittadina Riverdale, mentre Jughead (Cole Sprouse) compirà un importante passo avanti nella sua crociata contro Hiram (Mark Consuelos).