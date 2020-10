Star Wars Tales from the Galaxy's Edge: svelata l'avventura Temple of Darkness

Dopo aver annunciato Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, il team di ILMxLAB presentano Temple of Darkness, un'avventura da vivere all'interno della dimensione sci-fi di questo intrigante gioco in Realtà Virtuale per Oculus Quest.

Temple of Darkness è ambientato durante la nuova era dell'Alta Repubblica di Guerre Stellari, centinaia di anni prima degli eventi narrati in Star Wars La Minaccia Fantasma. Una volta inforcato il visore VR di Oculus, il nostro compito sarà quello di guidare la Padawan Jedi Ady Sun'Zee all'interno di una remota struttura di ricerca Jedi su Batuu.

Una volta entrata in contatto con una misteriosa reliquia che scatenerà una malvagia forza all'interno del tempio, la giovane Padawan dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e agli insegnamenti ricevuti dal suo Maestro Jedi Yoda per affrontare questa minaccia e riuscire, così facendo, a compiere la missione affidatagli dal Consiglio Jedi.

L'esperienza di Temple of Darkness sarà solo una delle tante da poter vivere in VR a partire dal 19 novembre, con il lancio di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge sulla piattaforma Oculus Quest: nel frattempo, in calce alla notizia trovate un video che offre un piccolo antipasto dell'avventura da compiere nei panni di Sun'Zee.