Star Wars Tales From the Galaxy Edge Part 2 annunciato; Pinball VR ha una data d'uscita

L'Oculus Gaming Showcase di questa notte ha regalato delle sorprese anche ai fan di Guerre Stellari, grazie alla presentazione del seguito di Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge e all'annuncio della data d'uscita di Star Wars Pinball VR.

Il team di sviluppo ILMxLAB si trova attualmente al lavoro sul nuovo episodio della serie Tales From the Galaxy’s Edge, inaugurata lo scorso mese di novembre. Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge Part II espanderà la narrazione della saga con due nuovi Racconti dal confine della galassia, nei quali i giocatori avranno l'opportunità di conoscere Dok-Ondar, un mercante specializzato in merci rare proveniente dalla Tana delle Antichità. La data d'uscita di Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge Part II non è ancora nota, ma ILMxLAB conta di pubblicarlo alla fine di quest'anno.

Zen Studios ha invece approfittato dell'Oculus Gaming Showcase per annunciare la vicinissima data d'uscita di Star Wars Pinball VR, fissata per il 29 aprile sulle piattaforme Oculus Quest, PlayStation VR e Steam VR. Per l'occasione ci è stato mostrato del materiale dietro le quinte di un progetto che includerà otto differenti tavoli (The Mandalorian, Episode IV: A New Hope, Episode V: The Empire Strikes Back, Episode VI: Return of the Jedi, Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars Rebels, Masters of the Force e Classic Collectibles) e funzionalità inedite come la Grotta dei Fan personalizzabile, la modalità Immersione Totale e i mini-giochi a 360°.