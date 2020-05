Star Wars Tales from the Galaxy's Edge annunciato: il gioco in arrivo nel 2020

In attesa di scoprire se i rumor su Star Wars: Jedi Fallen Order 2 si riveleranno veritieri, arriva un annuncio ufficiale legato all'universo delle Guerre Stellari.

ILMxLAB ha infatti ufficialmente annunciato Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, nuova avventura in Realtà Virtuale dedicata all'universo concepito da George Lucas. Con la struttura di un Action Adventure, quest'ultimo è attualmente in lavorazione e il processo di sviluppo può contare sul supporto degli sviluppatori parte di Oculus Studio.



Il gioco si collocherà nella fascia temporale che separa Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi ed Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker. La storia narrata all'interno di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge sarà completamente inedita ed includerà sia volti noti sia personaggi completamente originali. L'Action Adventure in Realtà Virtuale consentirà di apprendere ulteriori dettagli sull'area di Black Spire Outpost, situata su Batuu. Tra le conferme, la presenza di "diversi stili di gameplay" ed un livello di difficoltà personalizzabile. In calce, trovate il logo del gioco e la prima concept art, realizzata da Chris Voy.

Ancora privo di una data di pubblicazione precisa, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge è atteso nel corso del 2020. Le piattaforme supportate non sono state annunciate, ma, vista la collaborazione con Oculus Studio, pare ragionevole ipotizzare almeno un'inclusione dei principali visori a firma Oculus. Nell'attesa di nuove informazioni, ricordiamo che è stato invece posticipato il progetto Star Wars: High Republic.