Star Wars Tales from the Galaxy's Edge su PS VR2 con la Enhanced Edition: ecco il video

Nella cornice del PlayStation State of Play della mezzanotte tra il 13 e il 14 settembre, il team ILMxLAB ha presentato ufficialmente Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, la versione ottimizzata per PS VR2 dell'avventura già disponibile su dispositivi Oculus dalla fine del 2020.

L'esperienza in Realtà Virtuale firmata dalla software house interna a LucasFilm Games vede gli utenti intraprendere un'avventura di stampo cinematografico incentrata sull'incontro tra il padwan Ady Sun'Zee e Yoda all'ombra delle arcologie del misterioso tempio Jedi a Batuu.

Tra i protagonisti indiscussi del titolo c'è perciò il Maestro Yoda: l'iconico personaggio di Guerre Stellari è interpretato da Frank Oz e ha un ruolo fondamentale nell'avventura da vivere esplorando la periferia dell'avamposto del Black Spire Outpost sul pianeta Batuu.

In questa sua nuova versione, l'odissea in Realtà Virtuale ambientata tra Episodio VIII Gli Ultimi Jedi ed Episodio IX L'Ascesa di Skywalker vanterà diverse migliorie grafiche e ottimizzazioni al gameplay, come possiamo intuire ammirando il video di presentazione dell'Enhanced Edition che ne fissa il lancio su PS VR2 per un generico 2023.