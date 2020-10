Star Wars Tales from the Galaxy's Edge: il video gameplay con Yoda svela la data d'uscita

Il team ILMxLAB interno a Lucasfilm confeziona un video gameplay di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge per testimoniare la bontà grafica e ludica della loro nuova avventura in Realtà Virtuale e, soprattutto, per annunciarne la data d'uscita ufficiale sulla piattaforma VR di Oculus Quest.

Protagonista indiscusso del nuovo trailer è il Maestro Yoda: l'iconico personaggio di Guerre Stellari sarà interpretato da Frank Oz e avrà un ruolo fondamentale nell'avventura che vivremo esplorando la periferia dell'avamposto del Black Spire Outpost sul pianeta Batuu.

Al progetto, realizzato in collaborazione con gli Oculus Studios, parteciperanno anche diversi altri attori e doppiatori celebri per interpretare gli eroi e i protagonisti più rappresentativi della serie sci-fi ideata da George Lucas. Tra questi, citiamo C3PO (doppiato da Anthony Daniels), R2-D2 e Mubo (Matthew Wood) più altri personaggi ideati espressamente per questo gioco VR, come la barista Seezeslak (Bobby Moynihan del Saturday Night Live) e la leader della Guavian Death Gang Tara Rashin (Debra Wilson, la fiera Cere Junda di Star Wars Jedi Fallen Order).

L'esperienza di gioco confezionata da Lucasfilm sarà di stampo cinematografico e comprenderà un breve racconto inedito sull'incontro tra la padwan Ady Sun'Zee e Yoda all'ombra delle arcologie del misterioso tempio Jedi a Batuu. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video e alle nuove immagini di Tales from the Galaxy’s Edge e vi informiamo che il nuovo gioco in Realtà Virtuale di Star Wars sarà disponibile dal 19 novembre sulla piattaforma Quest.