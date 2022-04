Star Wars the Force Unleashed tra i nuovi giochi della settimana: tutte le uscite

Mentre si prepara all'esordio il primo DLC di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un'ulteriore avventura dedicata alla Galassia Lontana Lontana si prepara a debuttare sul mercato videoludico.

In esclusiva per Nintendo Switch, è infatti atteso il ritorno di Star Wars: The Force Unleashed, tra i protagonisti dei nuovi giochi in arrivo nel corso della settimana. Dopo le grandi pubblicazioni che hanno interessato il mese di marzo 2022 e l'avvio di aprile, il mercato - complessivamente - rallenta, pur non mancando di proporre alcune novità, in particolare sul fronte dello sviluppo indipendente. Da Lumote a Ember Knight, l'universo Indie propone infatti diverse produzioni inedite, pronta a offrire contenuti originali agli appassionati.

Di seguito, trovate l'elenco relativo a tutte le principali uscite della settimana:

Mercoledì 20 aprile

Ember Knights [PC];

Star Wars: The Force Unleashed [Nintendo Switch];

Giovedì 21 aprile

Anuchard [PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch];

Godlike Burger [PC];

Lumote: The Mastermote Chronicles [PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch];

Trolley Problem, Inc [PC];

Velone [PC];

Venerdì 22 aprile

Metal Tales: Overkill [PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Nintendo Switch];

Winkeltje: The Little Shop [PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch];

A cosa giocherete nei prossimi sette giorni? Tra le uscite delle prossime settimane, lo ricordiamo, figura anche Nintendo Switch Sports, in arrivo ad aprile su Nintendo Switch.