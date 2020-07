Star Wars The Old Republic arriva su Steam: l'MMORPG risorgerà su PC?

Con una mossa a sorpresa, i vertici di Electronic Arts annunciano l'arrivo di Star Wars The Old Republic su Steam. La piattaforma digitale di Valve darà nuova vita all'MMORPG gratuito di BioWare?

Lanciato originariamente nel dicembre del 2011 sotto l'egida di LucasArts, il gioco di ruolo online di BioWare Austin ha saputo superare indenne i problemi che ne hanno accompagnato la fase iniziale di commercializzazione, attraversando diverse fasi contraddistinte da aggiunte contenutistiche e ottimizzazioni varie.

Sposando la causa dello store digitale di Valve con l'uscita di Star Wars the Old Republic su Steam, EA conta così di riportare in auge questo iconico MMORPG ambientato nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari. Di recente, d'altronde, anche altri titoli hanno tratto enorme vantaggio dall'ingresso nel catalogo di Steam come avvenuto a Sea of Thieves, il sandbox piratesco di RARE e Microsoft che è riuscito a superare la soglia dei 15 milioni di giocatori e a vendere più di un milione di copie nel solo periodo di approdo sul negozio di Valve.

Oltre all'enorme offerta gratuita della versione base di Star Wars The Old Republic, i nuovi utenti che desiderano diventare Jedi, Sith o cacciatori di taglie avranno a disposizione tutti gli aggiornamenti e che hanno migliorato il titolo in questi anni e potranno acquistare le cinque espansioni narrative che ne ampliano ulteriormente il perimetro ludico.