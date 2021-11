Star Wars The Old Republic: BioWare festeggia il 10° anniversario con un trailer 4K

Sono trascorsi quasi dieci anni dal debutto di Star Wars The Old Republic, il popolare MMO targato BioWare. Per celebrare l'imminente evento, il team di sviluppo ha deciso di dedicare ai fan un piccolo ma apprezzatissimo regalo.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il canale YouTube ufficiale del titolo BioWare ha accolto la versione aggiornata di un vecchio trailer, che può ora essere visualizzato a risoluzione 4K. Ci riferiamo per la precisione al filmato d'annuncio di Star Wars The Old Republic che prende il nome di “Deceived”, ovvero quello pubblicato nel giugno dell'ormai lontano 2009 al quale la community dell'MMO è particolarmente affezionata. Questo significa che, se avete apprezzato il filmato all'epoca o siete curiosi di vederlo per la prima volta, ora potete farlo anche su uno schermo ad alta risoluzione, grazie al quale potrete apprezzare ogni singolo dettaglio delle spettacolari battaglie che coinvolgono anche numerosi Jedi armati di spade laser.

Prima che scappiate a rivedere la versione aggiornata del trailer, vi ricordiamo che è da poco stato annunciato il remake di Star Wars Knights of the Old Republic, in arrivo esclusivamente su PlayStation 5. A proposito, sapevate che Star Wars Knights of the Old Republic Remake potrebbe proporre un nuovo combat system?