Star Wars The Old Republic: Bioware sta per lasciare il gioco ad un team esterno?

A distanza di quasi dodici anni dall'arrivo sul mercato, Bioware potrebbe essere vicina all'abbandono di Star Wars The Old Republic per dedicarsi a Mass Effect e Dragon Age Dreadwolf. Non si tratterebbe però di un'interruzione del supporto, che passerebbe ad un team esterno.

A sostenerlo sono gli ultimi rumor pubblicati sulle pagine di IGN USA, la cui redazione dichiara di aver ricevuto una soffiata da fonti ben informate. Il portale americano non si limita a parlare di un cambio di team di sviluppo, ma cita anche quello che dovrebbe essere lo studio che si farà carico del supporto del gioco. Stando alle voci di corridoio, lo sviluppo dei futuri contenuti dell'MMORPG verrà affidato a Broadsword Online Games.

Per chi non lo sapesse, il team in questione si occupa anche degli aggiornamenti di Ultima Online e Dark Age of Camelot e tramite un accordo con Electronic Arts, che dovrebbe concludersi entro la fine di giugno 2023, si dedicherà anche al gioco ambientato nell'universo di Guerre Stellari. Sempre secondo i rumor, al momento ci sono circa 80 persone al lavoro sul gioco in Bioware e la metà di queste dovrebbe passare a Broadsword Online Games per fornire supporto ai nuovi sviluppatori.

Non sembra inoltre che siano previsti tagli ai futuri contenuti di gioco e, come da programma, presto arriveranno sia i nuovi aggiornamenti che la prossima stagione dedicata al PvP.

