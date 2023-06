Star Wars The Old Republic cambia sviluppatore: quale sarà il futuro dell'MMO?

Le anticipazioni sul cambio di sviluppatore per Star Wars The Old Republic vengono confermate ufficialmente da Electronic Arts. Con un post condiviso sulle pagine di BioWare, il publisher statunitense ha ufficializzato il 'passaggio di consegne' tra gli autori originari e il team Broadsword.

Keith Kanneg, Executive Producer di SWTOR, spiega che la maggior parte del team di sviluppo che si è occupato fino ad oggi del supporto e della realizzazione di contenuti per il celebre MMO verrà accolto tra le fila di Bradsword, anche se "sfortunatamente non tutti si trasferiranno. Questa è la parte più difficile di questa transizione e sono decisioni che non vengono mai prese alla leggera. Ovviamente stiamo facendo tutto il possibile per supportare i membri del team interessati, che hanno l'opportunità di trovare nuovi ruoli all'interno di EA".

Il passaggio a Broadsword dello sviluppo di Star Wars The Old Republic, sempre stando a quanto spiegato da Kanneg, non comporterà dei cambiamenti nella roadmap interna del supporto: al contrario, il nuovo team si premurerà di integrare "nuove ed entusiasmanti funzionalità di cui non possiamo ancora parlarvi, anche se possiamo già dirvi che ci saranno diversi miglioramenti e nuovi contenuti in futuro. Broadsword darà a SWTOR lo spazio per crescere e prosperare, con il continuo impegno e il pieno supporto di LucasFilm Games e la partnership di EA".

