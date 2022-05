Star Wars The Old Republic: un mini-droide da compagnia in regalo per lo Star Wars Day

Alle celebrazioni per lo Star Wars Day 2022 si uniscono, come facilmente prevedibile, anche i ragazzi di BioWare: gli sviluppatori di Star Wars The Old Republic il lavoro portato avanti e invitano tutti gli esploratori della Galassia lontana lontana dell'MMORPG a riscattare ingame un adorabile droide da compagnia.

Da oggi e fino al 10 maggio, i giocatori che effettueranno l'accesso a Star Wars The Old Republic potranno ricevere in regalo il drone P1-XL, un simpatico minipet che terrà compagnia gli esploratori galattici. Sempre fino al 10 maggio, gli utenti potranno ricevere un quantitativo doppio di punti esperienza per tutte le attività svolte nel gioco e acquistare le raccolte di oggetti, consumabili, equipaggiamenti e potenziamenti del Cartel Market con uno sconto del 50%.

In coincidenza dello Star Wars Day 2022, BioWare ha pubblicato un interessante intervento a firma di Charles Boyd (Direttore Creativo), Keith Kanneg (Direttore del Progetto), Ashley Ruhl (Lead Cinematic Designer) e Jackie Izawa (Community Manager) con aneddoti e riflessioni varie sull'impegno profuso dalla software house che, nel novembre del 2021, ha festeggiato il decimo anniversario di Star Wars The Old Republic con un trailer 4K.