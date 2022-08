Star Wars The Old Republic: Sa'har Kateen è la protagonista del nuovo racconto di BioWare

BioWare alimenta la mitologia di Star Wars The Old Republic, MMORPG attivo fin dal 2011, pubblicando un nuovo racconto incentrato su Sa’har Kateen, una Twi'lek sensibile alla Forza vissuta nell'epoca della Vecchia Repubblica.

Separata da suo fratello Ri'kan Kateen in giovane età, è stata allenata in qualità di Padawan dal Maestro Jedi Denolm Orr. Il racconto, intitolato "All That's Left", si concentra proprio sulla ricerca del fratello perduto, e vede Sa'har viaggiare di nascosto all'interno di un trasporto mentre combatte un conflitto interiore. La storia comincia così.

All That's Left

"Sa'har?

Quella voce, così familiare, nonostante gli anni trascorsi dall'ultima volta che l'ha sentita. Suonava così lontano, eppure, era abbastanza vicina da farle girare la testa mentre cercava di capire a chi apparteneva.

Sa'har, sei tu?

La voce, increspata dall'eco, era più forte. Vicina. Corse verso il suono, ma i suoi piedi erano pesanti... come la pietra.

Sa'har! Ho sempre saputo che mi avresti trovato. Sono... così felice di vederti.

Ed eccolo lì".

Potete proseguire la lettura del racconto (in lingua inglese) dirigendovi sul sito ufficiale di BioWare. Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che lo scorso febbraio Star Wars The Old Republic ha ricevuto la sua ottava espansione, The Legacy of Sith, mentre ad aprile ha ottenuto una funzione attesa da oltre dieci anni, ossia la possibilità di personalizzare le proprie armi. Poche settimana fa, invece, ha perso il suo Creative Director Charles Boyd, che lavorava con BioWare da 16 anni.