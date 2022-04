Star Wars di Ubisoft sarà cross-gen? Massive cerca designer esperti di PS4 e Xbox One

Dalle pagine del sito di Massive Entertainment, i rappresentanti della software house svedese confermano di aver avviato la ricerca di personale esperto di hardware last-gen da impiegare nello sviluppo dello Star Wars di Ubisoft, il kolossal open world svelato a inizio 2021 dall'azienda francese.

Nella sezione del sito di Massive che elenca le posizioni lavorative aperte presso la sussidiaria nordeuropea di Ubisoft troviamo infatti la scheda per il Senior Sound Designer, un ruolo da svolgersi nella sede principale della compagnia (Malmö, Svezia) per lavorare allo "Star Wars Project".

Nella lunga lista delle mansioni da svolgere presso il team che ha dato forma alla serie di The Division, Massive specifica che ai candidati designer del suono interessati viene richiesta una comprovata esperienza nella creazione di contenuti multimediali con audio 5.1, 7.1 e 3D, come pure una "grande comprensione delle funzionalità, delle capacità e delle limitazioni audio di PS4, Xbox One e PC".

L'ultimo passaggio lascia quindi presagire uno sviluppo cross-gen per il progetto ad alto budget dello Star Wars di Ubisoft Massive. Tale indicazione, però, sembra contraddire quanto suggerito nel febbraio del 2021 da Yves Guillemot: nel corso di una riunione con gli azionisti, il CEO del colosso videoludico transalpino riferì dello sviluppo dello Star Wars di Ubisoft appena iniziato, fornendo così un'indicazione che lasciava sottintendere l'approdo del titolo solo ed esclusivamente su sistemi di ultima generazione come PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La speranza degli appassionati della Galassia lontana lontana è ovviamente quella di ricevere delle nuove informazioni sullo Star Wars di Ubisoft e un chiarimento sulla sua possibile natura cross-gen nel corso del prossimo Star Wars Celebration 2022 che, lo ricordiamo, si terrà tra giovedì 26 e domenica 29 maggio.