Star Wars di Ubisoft è solo l'inizio: Lucasfilm Games annuncerà altri giochi nel 2021

Nel giro di due giorni Lucasfilm Games ha annunciato un gioco di Indiana Jones curato da Bethesda e MachineGames e un nuovo open world sviluppato da Ubisoft Massive, ma a quanto pare ha appena cominciato. La rediviva compagnia ha in serbo altri annunci nel corso del 2021.

Il Vice Presidente di Lucasfilm Games Douglas Reilly ha spiegato: "È davvero il culmine di anni di preparazione. Siamo usciti allo scoperto e abbiamo detto: 'Siamo qui, abbiamo un team di persone, faremo un sacco di grandi giochi, ecco alcune cose nuove che non vi aspettavate da noi ma che abbiamo cominciato a fare'. E questo proseguirà per tutto l'anno più o meno, per cui continueremo ad annunciare dei progetti rappresentativi dell'eredità della vecchia Lucasfilm Games che stiamo provando a riportare in vita".

Tra questi progetti, come abbiamo visto, saranno inclusi anche dei giochi di Electronic Arts, che continuerà ad essere un partner importante per Lucasfilm Games. "Anche se non abbiamo molti dettagli da condividere in questo momento, abbiamo diversi progetti in cantiere con i talentuosi team di Electronic Arts".

Lucasfilm è ora pronta ad valutare le proposte delle principali compagnie videoludiche desiderose di collaborare e sfruttare le storiche IP in suo possesso: "Vogliamo collaborare con i migliori team sulla piazza per creare grandi giochi con le nostre IP. Abbiamo una squadra di professionisti qui alla Lucasfilm Games in grado di lavorare con gli sviluppatori, plasmare delle storie e dei giochi in grado di incontrare il favore dei fan e abbracciare un'ampia varietà di piattaforme, generi ed esperienze".