Star Wars di Ubisoft Massive esce a inizio 2024? Lo sviluppo procede spedito, per Kotaku

A voler dar retta alle ultime indiscrezioni raccolte dai giornalisti di Kotaku, sembra proprio che lo sviluppo del videogioco open world di Star Wars di Ubisoft Massive stia procedendo in maniera spedita, tanto da indurre il publisher francese a delle stime ottimistiche per la finestra di lancio su PC e console.

La redazione di Kotaku afferma infatti di aver ricevuto conferme in tal senso da parte di due distinte fonti interne a Ubisoft: i lavori su Project Helix, di conseguenza, starebbero procedendo nel miglior modo possibile, nonostante il direttore creativo Julian Gerighty abbia spiegato in passato che il titolo sarebbe stato 'totalmente diverso' da qualsiasi altro videogioco realizzato dal team di Massive Entertainment, conosciuto in tutto il mondo per la serie di The Division.

Le fonti citate da Kotaku confermano quindi che Ubisoft guarda con estremo entusiasmo a Project Helix, al punto tale da spingere i dirigenti a considerarlo come il prossimo grande successo di Ubisoft non legato alla serie di Assassin's Creed. Le 'gole profonde' sostengono inoltre che il colosso transalpino starebbe prendendo sempre più in considerazione l'idea di lanciare il gioco entro la fine dell'attuale anno fiscale (che ricordiamo essere prevista per il 31 marzo 2024), anche se con ogni probabilità bisognerà attendere almeno fino all'estate del 2024.

In base a un rumor circolato in rete nelle scorse settimane, inoltre, il videogioco di Star Wars di Ubisoft Massive sarebbe simile a No Man's Sky, ossia con una mappa galattica estremamente ampia e composta da un'infinità di pianeti esplorabili ricreati con l'ausilio di un complesso motore procedurale.