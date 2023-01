Star Wars di Ubisoft Massive: sarà simile a No Man's Sky, stando ai leak

Che fine ha fatto Star Wars di Ubisoft? Il messaggio condiviso dal Creative Director Julian Gerighty in questo inizio 2023 fa il paio con le anticipazioni offerte dalle ormai note "gole profonde" di Insider-Gaming sul videogioco di Guerre Stellari affidato alle cure di Massive Entertainment.

Prendendo spunto dagli auguri di Gerighty, la redazione del portale curato (tra gli altri) da Tom Henderson ha fatto il punto della situazione e riassunto i leak condivisi dagli informatori anonimi interni a Ubisoft.

Dallo speciale di Insider-Gaming emergono delle interessanti indiscrezioni sul gameplay e sui contenuti del videogioco di Star Wars in sviluppo presso le fucine digitali di Ubisoft Massive. Stando ai leak, il titolo dovrebbe assumere i contorni di un action adventure dalla struttura free roaming, con tantissimi mondi da esplorare (presumibilmente generati attraverso un motore procedurale): la Galassia lontana lontana dello Star Wars di Massive, di conseguenza, dovrebbe somigliare all'universo di No Man's Sky, l'apprezzato sandbox spaziale di Hello Games.

Sempre stando alle anticipazioni di Insider-Gaming, il nuovo videogioco di Star Wars sviluppato dagli autori della serie di The Division e dell'ambizioso open world Avatar Frontiers of Pandora verterà attorno alle gesta compiute da un personaggio completamente personalizzabile, sullo sfondo di una storia che promette di essere molto lunga e ricca di colpi di scena. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.