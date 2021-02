Star Wars di Ubisoft: lo sviluppo è appena iniziato, conferma il CEO Yves Guillemot

Rispondendo agli azionisti di Ubisoft durante l'ultimo report finanziario, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha fornito un importante chiarimento sull'attuale stadio sviluppo del gioco open world di Star Wars realizzato da Massive Entertainment con la collaborazione di Lucasfilm Games.

"Siamo molto felici di collaborare con Lucasfilm Games per questo progetto", esordisce nel suo discorso l'amministratore delegato di Ubisoft prima di sottolineare come "il titolo sarà realizzato dai nostri studi di Massive e sfrutterà al massimo la loro tecnologia all'avanguardia, incluso il motore grafico Snowdrop, per concretizzare la visione di un'avventura di Star Wars rivoluzionaria".

Entrando nel merito delle tempistiche richieste per dare forma a questo kolossal tripla A ad ambientazione aperta e dal tenore grafico compiutamente next gen, Guillemot chiarisce i dubbi degli investitori dell'azienda transalpina (e non solo) specificando come "possiamo dire che siamo nella fase iniziale di sviluppo del gioco di Star Wars. [...] Ci sono tantissime persone che vogliono contribuire alla realizzazione di questa avventura e stanno facendo domanda di assunzione presso Ubisoft Massive, per noi si tratta davvero di un'ottima notizia".

A ulteriore riprova dell'attuale stadio di sviluppo del progetto, il CEO di Ubisoft conclude il suo intervento sull'open world di Star Wars specificando come gli utenti "dovranno aspettare ancora un po'" e che ulteriori informazioni al riguardo saranno condivise da Massive Entertainment solo a tempo debito. Sempre a margine dell'ultimo report finanziario, Guillemot ha confermato che Ubisoft supporterà The Division 2 almeno fino al 2022 con "nuovi contenuti" non meglio specificati.