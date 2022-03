Star Wars di Ubisoft non uscirà prima del 2025?

Tom Henderson è un fiume in piena, l'insider ha svelato la prossima trasmissione (presumibilmente in primavera) di uno showcase Ubisoft con 20 giochi, tra questi però non sarebbe compreso Star Wars di Massive Entertainment. Il motivo? Il gioco non uscirà, secondo Henderson, prima di almeno altri tre anni...

Durante l'evento in questione Ubisoft dovrebbe presentare giochi come Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora (realizzato proprio dagli autori di Star Wars), Immortals Fenyx Rising 2 e un Prince of Persia 2D stile Ori, The Division Heartland, XDefiant, Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Rift, The Crew 3 (conosciuto come Project Orlando) e Splinter Cell Remake.

E Star Wars? Come detto, non sembrano esserci probabilità concrete di vederlo in azione a breve, secondo Henderson il gioco non uscirà prima del 2025 dal momento che Ubisoft Massive sta lavorando su Avatar Frontiers of Pandora e sui contenuti post lancio del gioco basato sul film di James Cameron, titolo che uscirà presumibilmente a fine anno per capitalizzare il traino di Avatar 2, al cinema da metà dicembre.

Solo in seguito Massive si dedicherà anima e corpo a Star Wars, titolo che attualmente potrebbe essere in pre-produzione e nelle primissime fasi della produzione vera e propria. In ogni caso, ribadisce Henderson, un lancio prima del 2025 sembra improbabile.