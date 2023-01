Che fine ha fatto Star Wars di Ubisoft, lo vedremo nel 2023?

Era il lontano 13 gennaio 2021 quando Ubisoft annunciava Star Wars di Massive Games, un nuovo gioco di Guerre Stellari sviluppato dagli autori di The Division. Da allora però è calato il silenzio su questo ambizioso progetto.

Nel febbraio 2021 il CEO di Ubisoft aveva parlato di sviluppo appena iniziato per Star Wars mentre l'anno successivo alcuni rumor hanno ipotizzato un lancio di Star Wars di Ubisoft Massive per il 2025, voci che però non hanno mai trovato conferme.

Dal 2021, Ubisoft non ha pubblicato alcun teaser trailer o frammento di gameplay e dunque non sappiamo come stiano procedendo i lavori, alla fine del 2022 la casa francese cercava Playtester per Star Wars e dunque il prodotto sembra essere almeno in fase giocabile.

In queste ore, Julian Gerighty (Creative Director di Ubisoft) ha augurato a tutti buon anno invitando i giocatori a restare sintonizzati per novità sul gioco con tanto di hashtag #MassiveStarWars. Se un lancio quest'anno sembra effettivamente difficile, il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per un teaser o per mostrare il gameplay. Ne sapremo di più alla Star Wars Celebration Europe? L'evento è in programma a Londra dal 7 al 10 aprile e chissà che non sia questa l'occasione per togliere i veli al nuovo gioco Ubisoft su licenza Star Wars.