Star Wars Unlimited disponibile da oggi in Italia: diventerete Jedi o Sith?

Nella nostra anteprima di Star Wars: Unlimited vi abbiamo svelato tutti i segreti del nuovo gioco di carte targato Fantasy Flight Games e Lucasfilm Ltd., ma finora sono stati in pochi i fortunati che hanno potuto provarlo dal vivo. Solo oggi, infatti, Star Wars: Unlimited è stato ufficialmente lanciato in tutto il mondo, Italia compresa!

Star Wars: Unlimited è disponibile da venerdì 8 marzo in tutti gli hobby store e presso i rivenditori specializzati, con il lancio della prima espansione del cardgame, "Scintilla di Ribellione". A differenza di altri giochi di carte collezionabili, il TCG di Fantasy Flight è disponibile fin dal primissimo set in una versione completamente tradotta in italiano: se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra intervista ai creatori di Star Wars: Unlimited.

"Scintilla di Ribellione" comprende 250 carte e passa, comprese alcune rarissime varianti con illustrazione alternativa ed estesa dei principali personaggi di Star Wars, da Luke Skywalker a Darth Vader, passando per la Principessa Leila, Boba Fett e Han Solo. In parallelo all'annuncio della prima espansione, Fantasy Flight Games e Lucasfilm Ltd. hanno anche annunciato che lanceranno tre set di Star Wars: Unlimited ogni anno, dunque uno ogni quattro mesi circa.

Al momento, i prodotti di Star Wars: Unlimited disponibili in Italia sono numerosi: il primo è il Prerelease Pack, che contiene sei bustine, una guida rapida per il gioco, un portamazzo e i segnalini necessari per iniziare a giocare; poi abbiamo lo Starter Deck per due giocatori, che contiene due mazzi pronti per il gioco, dedicati rispettivamente a Luke Skywalker e Darth Vader; infine ci sono le classiche bustine, acquistabili anche in box da 24 pacchetti ciascuno. Ogni bustina contiene la bellezza di 16 carte, di cui 9 Comuni, 2-3 Non Comuni, una Rara o Leggendaria, una base, un Leader e una Foil di qualsiasi rarità.

Come vi abbiamo anticipato nella nostra anteprima, Star Wars: Unlimited è un cardgame innovativo per numerose ragioni. La prima è senza dubbio la presenza di due campi di battaglia paralleli, uno terrestre e l'altro spaziale, in cui i giocatori possono confrontarsi tra loro. La seconda è l'abolizione del tradizionale sistema a turni, che viene invece sostituito da un'alternanza più dinamica di Round e Fasi, in cui i giocatori possono eseguire solo un'azione prima che tocchi all'avversario. Se queste premesse vi incuriosiscono, il consiglio è quello di dare una possibilità al TCG ambientato nella Galassia Lontana Lontana!