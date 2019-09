Star Wars Vader Immortal Episodio 2 disponibile in Italia per Oculus Quest e Rift

Dopo l'annuncio di Medal of Honor: Above and Beyond, arriva un'altra presentazione interessante dal palco dell'Oculus Quest 6: Vader Immortal Episodio 2, un titolo pensato per essere giocato con Oculus Quest e Oculus Rift.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del successore di quel Star Wars Wader Immortal Episodio 1 che ha fatto parlare di sé qualche mese fa. In questo episodio, il giocatore si ritrova intrappolato nelle profondità della Fortezza di Corvax, un'antica struttura nascosta in all'interno di Mustafar. Non mancheranno numerosi scontri con diversi tipologie di nemici e il giocatore dovrà difendersi solamente utilizzando la propria spada laser e la Forza.

"Vader Immortal consente al pubblico di rispondere alla domanda: 'cosa si prova ad indossare i panni di un eroe in un'avventura di Star Wars, e conoscere in prima persona i misteriosi piani di Darth Vader?'", ha dichiarato Alyssa Finley, Senior Producer, durante il keynote odierno. Oculus ha già annunciato in precedenza che questa serie di titoli dedicata all'universo di Star Wars sarà una trilogia.

Vader Immortal Episodio 2 è già disponibile a un prezzo di 9,99 euro. Le piattaforme supportate sono Oculus Quest e Oculus Rift. Vi ricordiamo che durante la conferenza sono state annunciate anche diverse novità per i visori di Oculus ed è stata presentata anche la piattaforma Facebook Horizon.