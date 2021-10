Star Wars e videogiochi: Bring Home the Bounty promette un annuncio a dicembre

Il 2021 si è rivelato essere l'anno della svolta per l'universo videoludico di Guerre Stellari. In seguito all'interruzione del rapporto di esclusività con Electronic Arts, Lucasfilm Games ha infatti provveduto ad annunciare molteplici nuovi titoli a tema.

Dal chiacchierato ritorno di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake all'inaspettata conferma dell'avvio dello sviluppo di uno Star Wars open world presso Ubisoft, passando per il reveal di Star Wars: Hunters e molto altro ancora, non sono di certo mancate le novità in merito all'immaginario di George Lucas. Eppure, l'anno potrebbe chiudersi con un ulteriore annuncio targato Guerre Stellari.

A suggerirlo, è la nuova campagna marketing avviata da Disney e battezzata "Bring Home the Bounty". nel quadro di quest'ultima, il colosso statunitense annuncerà ogni settimana un nuovo prodotto a tema Star Wars. Ebbene, come potete verificare dal calendario disponibile direttamente in calce a questa news, per la giornata del 14 dicembre 2021 è prevista una comunicazione in ambito gaming.



Purtroppo, sulla natura di quest'ultima non sono disponibili dettagli: nonostante la speranza sia dunque quella di un'ulteriore produzione dedicata a Star Wars, magari il tanto rumoreggiato Star Wars: Jedi Fallen Order 2, non si può escludere che si tratti di qualcosa di minore impatto. Per saperne di più non resta altro da fare che attendere!