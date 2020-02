Star Wars Viking per PS5 e Xbox Series X cancellato da EA? Parla Kotaku

Nel 2017, i vertici di Electronic Arts hanno portato sul mercato videoludico Star Wars: Battlefront II, secondo titolo della saga dedicata al franchise di Guerre Stellari.

Secondo quanto riportato da Kotaku, sembra che nelle intenzioni della software house figurasse la volontà di espandere l'universo di Star Wars Battlefront con un capitolo spin-off con elementi open-world. Noto con il nome in codice di "Viking", quest'ultimo sarebbe tuttavia stato cancellato da EA nel corso della primavera 2019. A riferirlo è Jason Schreier, noto Editor della testata, che cita come proprie fonti sei persone ritenute vicine all'ambiente Electronic Arts.



Il gioco avrebbe dovuto realizzare il proprio debutto sul mercato nell'autunno 2020, in concomitanza con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X. Tuttavia, l'impossibilità nel rispettare la scadenza avrebbe spinto i vertici di Electronic Arts a prendere la decisione di cancellare definitivamente il progetto. Viking, prosegue Schreier, rappresenterebbe il terzo gioco Star Wars cancellato da EA. Ad ora, non sembrano essere disponibili ulteriori informazioni su quest'indiscrezione.



In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, ricordiamo che il 2019 ha visto l'esordio sul mercato di un nuovo titolo Star Wars, firmato da Respawn Entertainment: il nostro Gabriele Laurino nella sua recensione di Star Wars: Jedi Fallen Order.