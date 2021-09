Star Wars x Quantic Dream: il team di Detroit lavora a Guerre Stellari? Parla Henderson!

Nel corso degli anni, il team di Quantic Dream ha imbastito un'interessante selezione di avventure grafiche, nelle quali una grande libertà di scelta e un'articolata sceneggiatura hanno rappresentato le colonne portanti dell'esperienza.

Dopo Heavy Rain, Beyond: Two Souls e il più recente e apprezzato Detroit: Become Human, la software house potrebbe essere al lavoro su di un gioco ambientato nell'immaginario di Guerre Stellari. A suggerirlo, è nientemeno che Tom Henderson, insider videoludico divenuto sempre più noto nel corso dell'ultimo anno. L'utente ha infatti più volte dimostrato di avere a propria disposizione i mezzi per poter anticipare correttamente alcune novità in arrivo nel settore videoludico.

Dopo aver svelato in anticipo molte caratteristiche di Battlefield 2042, ora l'insider ha diffuso dal proprio account Twitter un'immagine che ha rapidamente conquistato l'attenzione del pubblico. Come potete verificare dal cinguettio presente in calce, stiamo parlando di una sovrapposizione tra uno screenshot tratto da Detroit: Become Human e due delle iconiche spade laser di Star Wars. Tom Henderson non ha accompagnato l'immagine con alcuna dichiarazione, ma ha dimostrato la sua approvazione per tutti i commenti al Tweet che hanno suggerito una collaborazione in corso tra Quantic Dream e la Galassia Lontana Lontana. Che qualcosa stia davvero bollendo in pentola?



Per scoprirlo, sarà necessario attendere eventuali annunci ufficiali, che possano smentire o confermare il rumor. Nel caso in cui l'insider dovesse aver indovinato, il titolo si andrebbe ad aggiungere alle già numerose produzioni a tema Guerre Stellari attualmente in sviluppo, tra lo Star Wars open world di Ubisoft e il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic.