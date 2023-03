Star Wars x Respawn, oltre Jedi Survivor: FPS single player in UE5 ispirato a Dark Forces

Nonostante le ipotesi su di un comparto multiplayer per il nuovo FPS a tema Star Wars, gli ultimi annunci di lavoro pubblicati da Respawn Entertainment sembrano smentire tale eventualità.

Dal proprio profilo LinkedIn ufficiale, la software house ha infatti pubblicato una serie di posizioni aperte relative al misterioso progetto videoludico. Dalla descrizione di queste ultime, si apprende che lo shooter avrà la forma di un "gioco single player a traino narrativo". Sembra dunque essere esclusa un'anima multigiocatore per il titolo.



Dalla medesima fonte, arriva inoltre la conferma che il progetto avrà valori produttivi AAA e sarà realizzato completamente sfruttando le potenzialità dell'Unreal Engine 5. Ulteriore dettaglio interessante, gli annunci di lavoro relativi al nuovo FPS a tema Guerre Stellari citano come fonti d'ispirazione due classici del passato. In collaborazione con LucasFilm, Respawn Entertainment afferma infatti di aver guardato con interesse a Dark Forces e a Jedi Knight: Dark Forces II per realizzare lo shooter ambientato nella Galassia Lontana Lontana.



In attesa che il team alzi il sipario sul progetto, le energie degli autori restano per il momento concentrate sull'imminente ritorno in azione di Cal Kestis. Il padawan scampato all'esecuzione del famigerato Ordine 66 si è infatti reso protagonista di un ultimo story trailer di Star Wars Jedi: Survivor.