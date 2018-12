Starblo: il Diablo nello spazio cancellato da Blizzard

Intervistato da TechRaptor, Erich Schaefer, ex VP di Blizzard Entertainment, ha raccontato la breve storia di Starblo, nome in codice che identificava un progetto a tema fantascientifico legato a Diablo.

Nello specifico Schaefer parla di un Diablo nello spazio, Starblo (nome provvisorio) venne mostrato ai vertici di Blizzard dopo la creazione di un primo prototipo tuttavia la compagnia non ha mai dato luce verde e ad oggi non esiste materiale tangibile riguardo questo progetto, se non una build piuttosto datata sviluppata tra il 2001 e il 2002, mai completata. Il team dell'epoca aveva immaginati un hack n slash a tema Sci-Fi con tanto di astronavi e pianeti da visitare, con un sistema di sbarco simile a quello utilizzato dai primi XCOM.

Erich Schaefer ammette le difficoltà relative alla genesi e al futuro sviluppo di Starblo, tuttavia si dice piuttosto rammaricato per la cancellazione, avvenuta nel 2003. Da allora non si è più parlato in Blizzard di un Action Game a tema spaziale ed appare difficile che la compagnia possa riprendere in mano questo concept, considerando l'evolversi del mercato e dei gusti del pubblico.