Starbreeze: la compagnia rischia di fallire per mancanza di liquidità

Lo spettro del fallimento di Starbreeze torna ad aleggiare sulla storica casa di sviluppo svedese. Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti organizzata per presentare i magri risultati finanziari della compagnia, il CEO Mikael Nermark ha lanciato un appello agli investitori.

"Al momento, la società non dispone dei fondi sufficienti a garantire la piena operatività per i prossimi 12 mesi", ha esordito Nermark prima di aggiungere che "si prevede che non ci sarà più liquidità prima della metà del 2019 se non verranno stanziati fondi aggiuntivi. Queste condizioni indicano che ci sono significative incertezze che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'azienda di continuare la propria attività".

Stando al nuovo amministratore delegato di Starbreeze designato dal board della società dopo le dimissioni di Bo Andersson rassegnate nel dicembre dello scorso anno, si prospetta un futuro particolarmente fosco per l'azienda europea. L'unica speranza per il publisher e sviluppatore svedese è perciò rappresentata da una robusta iniezione di liquidità, un'eventualità quantomai remota visto il deficit di bilancio provocato dal fallimento commerciale di progetti come Overkill's The Walking Dead.



A determinare questa situazione, secondo il resoconto della riunione con gli azionisti offertoci dai colleghi di Rock Paper Shotgun, è stata anche la mancanza di ulteriori videogiochi che potessero offrire un'opportunità di investimento tale da contribuire a risanare le finanze della compagnia nel corso dei prossimi mesi: di questi progetti, l'unico degno di nota era PayDay 3, ma dello sparatutto cooperativo si sono perse ormai le tracce dal 2017, quando gli autori di Starbreeze Studios riferirono di essere entrati in fase di produzione.