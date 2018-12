Starbreeze entra in amministrazione controllata, il CEO Bo Andersson si dimette

Il fallimento commerciale di Overkill's The Walking Dead ha avuto purtroppo ripercussioni negative sulle finanze di Starbreeze: il CEO della compagnia svedese, Bo Andersson, ha rassegnato le dimissioni e l'azienda ha avviato le pratiche per entrare in amministrazione controllata.

Un periodo di forte crisi per Starbreeze, come vociferato in seguito al lancio di Overkill's The Walking Dead, titolo che secondo le aspettative della dirigenza avrebbe dovuto portare un buon afflusso di denaro in cassa ma così non è stato e a partire da gennaio 2019 la società si troverà senza fondi per continuare a pagare i dipendenti e sostenere i futuri progetti.

Starbreeze dovrebbe entrare in amministrazione controllata all'inizio del prossimo anno, con l'obiettivo di migliorare i propri conti, il gruppo ha già previsto un piano per il contenimento delle spese che comunque non andrà a discapito dei dipendenti, fortunatamente non sono previsti licenziamenti o tagli agli stipendi. A seguito dell'annuncio, le azioni di Starbreeze AB hanno perso il 67% del proprio valore sul mercato azionario, una notizia non certo positiva che si aggiunge ad un quadro non troppo roseo.

Al momento non è chiaro quale sarà il destino dei giochi targati Starbreeze, tra cui troviamo anche il già annunciato Payday 3.