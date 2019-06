Starbreeze ha licenziato circa il 25% dei suoi dipendenti

Dopo la fragorosa caduta del progetto Overkill's The Walking Dead, Starbreeze Studio si ritrova in una situazione finanziaria alquanto scomoda. La compagnia svedese rischia il fallimento e, come prevedibile, è dovuta ricorrere ad estremi rimedi per cercare di rimanere a galla.

Starbreeze, nota peraltro per aver pubblicato i giochi di Payday, ha annunciato di aver licenziato 60 dipendenti, ovvero il 25% circa della forza lavoro complessiva della compagnia. La sofferta decisione, che diverrà definitivamente in essere a partire dal mese di novembre, è stata presa per poter ammortizzare i costi aziendali e stabilire nuovamente la profittabilità a lungo termine.

"In questi ultimi sei mesi abbiamo attuato diversi cambiamenti al fine di seguire la nostra strategia per concentrarci sul core business. Abbiamo accantonato alcuni progetti che riteniamo non fossero compresi nella strategia core, e ora dovremo riflettere per rendere il core business più efficiente", le dichiarazioni a caldo di Mikael Nermak, CEO di Starbreeze. "Attuare la riduzione del personale è una decisione difficile da fare, ma necessaria per assicurare a Starbreeze di sviluppare al meglio a lungo termine".

I licenziamenti dovrebbero assicurare a Starbreeze una riduzione dei costi pari a 318.000 dollari al mese. Parte della liquidità che si sta cercando di raccogliere per mantenere viva l'azienda è inoltre derivata dalla cessione dello studio artistico Dhurva Interactive a Rockstar Games.