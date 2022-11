Starbreeze oltre Payday 3: lo studio lavora ad un nuovo gioco, quando esce?

Durante la scorsa primavera è stato confermato che Payday 3 arriverà nel corso del 2023: lo sviluppo del nuovo gioco di Overkill Software e prodotto sempre da Starbreeze Studios in collaborazione con Prime Matter procede bene, e novità concrete sul progetto non dovrebbero dunque tardare ad arrivare.

Sembra però che Starbreeze sia al lavoro anche su un ulteriore progetto ancora non annunciato, e che sarà del tutto scollegato dall'IP di Payday: a rivelarlo è stata la compagnia stessa nel corso del suo ultimo resoconto finanziario relativo al terzo trimestre del 2022, accennando al fatto che il gioco misterioso verrà pubblicato dopo Payday 3 e si punta a renderlo realtà entro il 2025.

Starbreeze Studios non fornisce però dettagli aggiuntivi sull'opera in cantiere, limitandosi ad assicurare che i lavori sono già in corso. Non è chiaro dunque se si tratterà di un'IP del tutto nuova o se invece il prossimo gioco dell'azienda si baserà su una proprietà già esistente e, magari, collegata ad un'altra compagnia. In ogni caso i piani di Starbreeze prevedono la pubblicazione di almeno tre giochi entro i prossimi cinque anni.

Negli scorsi anni lo studio svedese è andato incontro a non poche difficoltà, ritrovandosi anche a licenziare il 25% dei propri dipendenti nel 2019. Starbreeze è poi riuscita a completare la sua ristrutturazione dopo ben 12 mesi, e dopo le problematiche passate sembra ora avere tutte le risorse necessarie per tornare ad essere una certezza del panorama videoludico.