Starbreeze rischia il fallimento se Payday 3 non troverà a breve un publisher

A seguito del clamoroso fallimento di Overkill's The Walking Dead, Starbreeze Studio ha intrapreso un difficile percorso di riabilitazione con cui sta cercando di riottenere la stabilità economica necessaria per realizzare i suoi prossimi progetti videoludici.

Rispetto a 12 mesi fa, Starbreeze ha migliorato la sua situazione finanziaria, ma quanto fatto sembra ancora non bastare: la compagnia ha necessariamente bisogno di un publisher che si occupi di Payday 3 per riuscire a sopravvivere al 2021. Nonostante il grosso rischio che stanno correndo, gli sviluppatori si dicono fiduciosi ed estremamente determinati nel riuscire a riscattare le delusioni passate.

"Starbreeze è una compagnia molto più forte di quanto non fosse un anno fa", sono state le dichiarazioni dell'acting chief exec Tobias Sjogren all'interno dell'ultimo report finanziario dello studio. "Siamo estremamente fiduciosi, assetati di vendetta ed entusiasti della possibilità di concentrarci al massimo sulle nostre IP con Payday in prima linea.



Senza ulteriori finanziamenti, entrate liquide provenienti da cessioni o da accordi di distribuzione per Payday 3, la compagnia potrebbe andare incontro a problemi di liquidità nell'ultimo quarto del 2021", è stato specificato nella sezione "Rischi ed Incertezze" del report, in cui Starbreeze è chiamata a parlare in modo trasparente dei potenziali problemi economici con gli investitori. "Ciò comporta il rischio che la società possa non disporre di fondi sufficienti per garantire la continuità delle operazioni per i prossimi 12 mesi".

Nella speranzosa attesa che qualcosa si smuova per lo sparatutto, Payday 3 non sarà sicuramente pubblicato prima del 2022, stando a quanto dichiarato nei mesi scorsi da Starbreeze. La software house ha confermato di star sviluppando il titolo in Unreal Engine, ed ha anche fornito un primo screenshot tratto dal suo "gioco in cerca di publisher".