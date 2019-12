Starbreeze: lo studio di Payday ha completato la ristrutturazione dopo 12 mesi

L'ultimo anno non è stato affatto facile per Starbreeze, compagnia svedese responsabile di Payday. È passato esattamente un anno da è entrata in amministrazione controllata per carenza di liquidità, ma alla fine i vertici sono riusciti a riacquistare la fiducia degli investitori e a terminare il processo di ristrutturazione.

In un comunicato ufficiale, il CEO Mikael Nermak l'ha descritto come un "faticoso viaggio per l'intera compagnia", per poi aggiungere di essere contento di aver "riacquisire la fiducia dei creditori". Per arrivare a questo punto, Starbreeze è stata costretta a licenziare molti dei suoi dipendenti, rivendere i diretti di pubblicazione del gioco di strategia a turni 4X 10 Crowns ai suoi sviluppatori, vendere il suo studio artistico Dhruva Interactive a Rockstar Games, cancellare il porting di Overkill's The Walking Dead per PS4 e Xbox One e riavviare la pubblicazione dei DLC a pagamento per PayDay 2.

Nermak ha inoltre aggiunto che "la compagnia è stata messa nella posizione di poter focalizzarsi sul suo business principale, ovvero lo sviluppo di giochi per il franchise di Payday". Starbreeze punta fortissimo sul suo sparatutto in prima persona a base di rapine: "Il nostro brand più importante [Payday, nda] ha il potenziale per fornire delle solide fondamenta alla compagnia per le decadi a venire". Recentemente, in un'altra sede, Starbreeze ha affermato di voler pubblicare Payday 3 tra il 2022 e il 2023.